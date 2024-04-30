Число жертв среди гражданских в Украине увеличилось за март на 20%

В отчете разведки МО Великобритании от 29 апреля рассказали, как увеличились потери в марте.

По данным Мониторинговой миссии Организации Объединенных Наций (ООН), за первый весенний месяц 2024 года в Украине было убито или ранено 604 мирных жителя. Произошло это в результате вражеских обстрелов.

"Это на 20% больше, чем в предыдущем месяце. Эти смерти объясняются ракетными и авиационными ударами по всей территории Украины и усилением бомбардировок на фронтах", - говорится в сообщении.

Отдельно в британской разведке добавили, что участились также скоординированные удары противника по критически важным объектам Украины. По меньшей мере, 20 объектов инфраструктуры были повреждены в марте текущего года.

Среди погибших также зарегистрировано не менее 57 детей, что свидетельствует об увеличении трагической статистики. Это количество практически вдвое больше, чем фиксировалось в феврале.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/35139

Новости портала «Весь Харьков»