В Раде зарегистрировали проект для блокировки закона о рынке земли

В Верховной Раде Украины 31 марта зарегистрировали два проекта постановлений об отмене решения парламента о принятии закона о рынке земли.

Информация об этом опубликовали на сайте Верховной Рады Украины.

Проект постановления Полякова

В пояснительной записке к проекту постановления №2178-10-П, автором которой является Антон Поляков, отмечается, что при принятии парламентом указанного решения были допущены нарушения ряда требований Конституции Украины и Регламента Верховной Рады относительно процедуры принятия парламентом законов.

Поляков отмечает, что вопреки нормам статей 116 и 118 Регламента, головной комитет не подготовлено дополнительной сравнительной таблицы с учетом предложений (поправок) народных депутатов, которые не были включены в сравнительную таблицу законопроекту, который предлагается для принятия во втором чтении.

«Однако при рассмотрении проекту закона« О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения» во время пленарного заседания 31 марта 2020 народными депутатами был высказан ряд замечаний к содержанию законопроекту, однако в нарушение норм Регламента указанные замечания были проигнорированы Председателем Верховной Рады и законопроект был поставлен на голосование в целом», - говорится в сообщении.

Поляков отмечает, что в соответствии с ч. 1 ст. 48 Регламента, решение Совета могут быть отменены парламентом до подписания соответствующего акта Председателем ВР.

Проект постановления от Савчук

В то же время в пояснительной записке постановления №2178-10-П1, инициированной внефракционным нардепом Оксаной Савчук, говорится, что при рассмотрении поправок № 3299 - № 4018 "согласно данным электронного голосования и видеофиксации заседания, часть народных депутатов Украины зарегистрировались на внеочередное пленарное заседание, однако отсутствовали в зале пленарных заседаний и не голосовали".

Зарегистрировали в совете еще два постановления об отмене закона о рынке земли.

Авторами документов является нардепы от "Батькивщины" Юлия Тимошенко и Вадим Ивченко.

Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании, которое затянулось до ночи на 31 марта, принял во втором чтении и в целом депутатский законопроект 2178-10, который внедрять рынок земли в Украине. Законопроект после рассмотрения всех поправок поддержали 259 нардепов.

Предполагается, что рынок земли заработает от 1 июля 2020. Именно тогда будет отменен мораторий на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения.

Законопроект также четко нормирует перечень тех, кто может приобретать право собственности на землю - граждане Украины, территориальные общины, государство, юридические лица Украины и иностранные граждане и лица без гражданства в случае приобретения в порядке наследования и обязанностью отчуждение участок в течение года.

Агентство Телевидения Новости