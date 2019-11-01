В России вступил в силу закон об изолированном интернете

С 1 ноября в РФ вступила в силу значительная часть положений закона об изоляции российского сегмента интернета, так называемого закона о «суверенном Рунете». Об этом сообщает «Новая газета».

Документ обязывает интернет-провайдеров устанавливать предоставленное Роскомнадзором оборудование, которое при возникновении угроз безопасной работе сети позволит ведомству осуществлять централизованное управление этой сетью.

В частности, это должно позволить отключать российский сегмент интернета от всемирной сети. В остальное время оборудование будет использоваться для блокировки запрещенных ресурсов. Перечень угроз РФ пока не утвердила.

Весь интернет-трафик должен будет проходить через точки обмена, внесенные в специальный реестр.

Роскомнадзор также сможет отказывать провайдерам и организаторам распространения информации в доступе к ним, если те не выполняют требования ведомства или правоохранительных органов.

Согласно официальным данным, затраты на реализацию закона должны составить более 30 млрд рублей (это около 12 миллиардов гривен или почти полмиллиарда долларов).

По мнению некоторых провайдеров, анализировать весь трафик не сможет сейчас никто, и окончательная стоимость проекта будет еще выше.

Критики закона опасаются, что автономная сеть создаст возможности для тотальной цензуры в интернете.

Международная организация «Репортеры без границ» выступила с заявлением, осуждающим закон о «суверенный Рунет».

«Этот закон показывает, что российские власти готовы установить политический контроль над всей сетевой инфраструктурой, чтобы в случае необходимости перекрыть поток цифровой информации», - заявил Кристиан Мир, исполнительный директор филиала «Репортеров без границ» в Германии.

Напомним, Путин подписал закон об изоляции Рунета 1 мая. 24 сентября сообщалось, что Роскомнадзор начал устанавливать на сетях интернет-провайдеров соответствующее оборудование. Ведомство будет тестировать это оборудование с конца сентября до ноября.

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