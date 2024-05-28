В середу в деяких районах Харкова тимчасово не буде води

КП «Харківводоканал» у середу, 29 травня, проведе планово-попереджувальні роботи на водопровідній насосній станції.

Як повідомили на підприємстві, у зв’язку з цим з 9:00 до 19:00 буде припинене водопостачання на територіях, обмежених:

– Індустріальний район: вул. Свистуна, залізничним полотном, вул. П’ятихатською, вул. Луї Пастера, проїздом 1-м Лазурним, вул. Зеленодольською, вул. Василя Клочкова, вул. Дністровською, селищем Новозахідним, селищем Затишшя;– Немишлянський район: вул. Свистуна, залізничним полотном, пров. Єнакіївським, вул. Єнакіївською, проїздом Велозаводським, вул. Високогірною, вул. Ясенєвою, пр. Тракторобудівників, пр. Героїв Харкова, вул. Харківських Дивізій, селищем Новозахідним;– Слобідський район: вул. Леоніда Каденюка, пр. Петра Григоренка, пр. Байрона, вул. Ньютона, вул. Садовопарковою, вул. Харківських Дивізій до вул. Леоніда Каденюка.

Телефон для довідок: 15-33.

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