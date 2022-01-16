В Украине – День памяти киборгов Донецкого аэропорта

16 января в Украине – День памяти киборгов, погибших во время обороны Донецкого аэропорта. В этот день в Украине проводятся памятные мероприятия, чтобы почтить подвиг киборгов. Бойцам, защищавшим ДАП, вручали государственные награды. Некоторые получили их посмертно, сообщает «24 канал».

Что известно об обороне аэропорта Донецка

За ДАП бои шли 242 дня – с 26 мая 2014-го по 22 января 2015 года. Кроме военнослужащих, оборону держали волонтеры и медики. Донецкий аэропорт был стратегически важным пунктом в войне на Донбассе. Потому его так хотели захватить боевики. Главной целью боевиков стал новый терминал. Защитники Украины дали российским наемникам достойный отпор.

Враг сам назвал украинских защитников аэропорта киборгами, потому что больше полугода не мог выбить их из Донецкого аэропорта. Аэродром обороняли, пока артиллерией и танками его не сравняли с землей.

1 января 2015 террористы в Донецке пытались прорваться в новый терминал аэропорта. Аэродром штурмовали каждый день по несколько раз. Киборги выстояли, но не устоял бетон и 13 января диспетчерская башня упала после нескольких месяцев интенсивных обстрелов.

Когда терминал захватили террористы, наши бойцы под руководством Максима Ридзанича с позывным «Адам» еще два дня держали пожарную станцию. Они продолжали героическую оборону, потому что не получали приказа отойти. Защиту аэродрома прекратили 23 января, когда собратья вывели группу «Адама» из этой позиции.

Известно, что в ходе боев Украина потеряла 109 своих верных защитников. Четверо считаются пропавшими без вести. Ранения получили более 400 бойцов.

Украинские позиции после захвата аэропорта отодвинулись на 800 метров – в село Пески. Впрочем, для масштабного наступления Россия избрала Дебальцево.

Трагические судьбы киборгов

На Волыни 3 января скончался украинский военный Анатолий Левуш, участвовавший в 2014 году в обороне Донецкого аэропорта. Официальная причина смерти бойца известна не была.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины киборгу Петру Полицяку. Защитник получил награду посмертно. Стрелок и заместитель командира 80-й отдельной штурмовой бригады погиб во время боев за Донецкий аэропорт 20 января 2015 года. В тот день Петр Полицяк отказался от эвакуации и остался с раненым побратимом. Во Львове 4 декабря 2021 перезахоронили киборга Александра Бондаря, который погиб в 2015 году, защищая Донецкий аэропорт от оккупантов.

Агентство Телевидения Новости