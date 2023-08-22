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В Украине хотят создать военную полицию, - Минобороны

В Украине хотят создать военную полицию, - Минобороны

Орган будет выполнять отдельные полномочия по оперативно-розыскной деятельности и досудебному расследованию военных преступлений (в зонах боевых действий).

Основные задачи:

● правоохранительная деятельность по предупреждению, выявлению, пресечению военных преступлений;

● оперативно-розыскная деятельность;

● специальная превенция в ВСУ, ДССТ;

● обеспечение правопорядка, военной дисциплины в ВСУ, ДССТ;

● защита прав военных;

● исполнение наказаний.

В ведомстве добавляют, что военная полиция должна стать военным формированием с правоохранительными функциями и будет входить в систему Минобороны Украины.

Джерело: https://t.me/u_now/109510

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