В Украине хотят создать военную полицию, - Минобороны
Орган будет выполнять отдельные полномочия по оперативно-розыскной деятельности и досудебному расследованию военных преступлений (в зонах боевых действий).
Основные задачи:
● правоохранительная деятельность по предупреждению, выявлению, пресечению военных преступлений;
● оперативно-розыскная деятельность;
● специальная превенция в ВСУ, ДССТ;
● обеспечение правопорядка, военной дисциплины в ВСУ, ДССТ;
● защита прав военных;
● исполнение наказаний.
В ведомстве добавляют, что военная полиция должна стать военным формированием с правоохранительными функциями и будет входить в систему Минобороны Украины.
Джерело: https://t.me/u_now/109510