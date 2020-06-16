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16.06.2020 15:18
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В Украине появится нацорган по интеллектуальной собственности

В Украине появится нацорган по интеллектуальной собственности

В Украине появится единый орган интеллектуальной собственности. Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект №2255. За документ проголосовали 245 парламентариев.

Закон вводит двухуровневую систему государственного управления сферой интеллектуальной собственности. Согласно ей, Минэкономики будет реализовывать государственную политику в сфере интеллектуальной собственности. А Национальный орган интеллектуальной собственности будет заниматься выдачей охранных документов (патентов, свидетельств) на объекты интеллектуальной собственности. При этом орган будет функционировать как юридическое лицо публичного права (государственная организация) и принадлежать к сфере управления Минэкономики.

Напомним, в феврале парламент одобрил данный проект за основу, его тогда поддержали 307 нардепов.

Агентство Телевидения Новости

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