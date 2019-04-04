В Украине стартовал «сезон тишины»

С 1 апреля установлены требования о необходимости обеспечения охраны животных и введен запрет на лов рыбы.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА со ссылкой на Департамент экологии и природных ресурсов.

Так, в период массового размножения животных - с 1 апреля до 15 июня запрещается проведение работ и мероприятий, которые являются источником повышенного шума и беспокойства: стрельба, проведение взрывных работ, фейерверков, санитарных рубок леса, использование моторных маломерных судов, проведение ралли и других соревнований на транспортных средствах. Также с 1 апреля в Харьковской области, как и в целом по Украине, начался нерестовый запрет на лов рыбы и других водных биоресурсов.

Продолжительность нерестового запрета в зависимости от водных объектов, составляет от 7 до 13 недель.

«Действующим законодательством за нарушение правил рыболовства предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность, - предупреждают в департаменте. - Кроме того, за каждую незаконно выловленную рыбу, независимо от ее размера, насчитывается размер причиненного вреда. Например, сом - 425 гривень, щука - 340 гривень, судак - 510 гривень, лещ - 170 гривень и так далее».

Агентство Телевидения Новости