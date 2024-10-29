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В Україні продовжили мобілізацію і воєнний стан ще на три місяці
Верховна Рада підтримала законопроєкти №12151 та №12152 про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
«Доповідав обидва закони секретар РНБО Литвиненко. За – 311. Це було вже 13 голосування за воєнний стан», – написав Железняк.
Таким чином, строк дії воєнного стану та загальної мобілізації продовжили з 10 листопада 2024 року до 7 лютого 2025 року.