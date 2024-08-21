В Україні змінили порядок отримання та поводження з вогнепальною зброєю

20 серпня Верховна Рада України ухвалила зміни до Закону України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України».

Про це повідомляє пресслужба ВРУ.

Законопроєкт № 9538 ухвалили в другому читанні й у цілому, за нього проголосував 291 народний депутат.

За словами голови Комітету з питань правоохоронної діяльності Сергія Іонушаса, проєкт закону допомагає впорядкувати й уточнити правила поводження зі зброєю для цивільних осіб; встановлює норми, які є обов’язковими для виконання цивільними особами, забезпечуючи безпеку і порядок в умовах війни; надає право цивільним задекларувати наявну зброю та боєприпаси, що сприяє контролю і регулюванню обігу зброї в умовах воєнного стану.

Як уточнила народна депутатка Ірина Геращенко, законопроєкт стосується вогнепальної зброї, виданої цивільним у період дії воєнного стану.

«Це для надання правових гарантій користування незареєстрованою зброєю до завершення дії воєнного стану і непритягнення до кримінальної відповідальності, а також посилення контролю за обігом зброї», – написала вона.

Прийнятим Законом України:

вносяться зміни до Закону України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України», згідно з якими цивільним особам надається право задекларувати наявну зброю та боєприпаси до неї, право володіти та користуватись вогнепальною зброєю та боєприпасами до неї протягом дії воєнного стану в Україні та 90 днів після його припинення або скасування, а також впорядковуються окремі аспекти володіння та поводження з такою зброєю;визначається обов’язок особи, що знайшла вогнепальну зброю, негайно повідомити Національну поліцію України про такий факт за спеціальним номером «102» або «112» та впродовж 24 годин передати їх до органу Національної поліції України в будь-який зручний спосіб для подальшої здачі чи декларування або вказати на їхнє місце знаходження для подальшого вилучення;встановлюються обмеження щодо декларування особою знайденої вогнепальної зброї, а саме не підлягає декларуванню: зброя калібру понад 12,7 мм, гладкоствольна вогнепальна зброя калібру понад 23 мм, боєприпаси до них, кулемети, гранатомети, міномети, вогнемети, переносні зенітно-ракетні комплекси, ствольні артилерійські системи і боєприпаси до них та інша зброя і боєприпаси, що не можуть перебувати у власності цивільних осіб, вогнепальна зброя і боєприпаси до неї, що є засобом або знаряддям вчиненого кримінального правопорушення; вогнепальна зброя із видаленим чи незаконно зміненим маркуванням; вогнепальна зброя і боєприпаси до неї, закріплені за військовослужбовцями Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, боєприпаси, окремо від вогнепальної зброї;встановлюється, що цивільні особи не пізніше 90 днів після припинення або скасування воєнного стану в Україні, зобов’язані здати знайдену та задекларовану ними вогнепальну зброю і невикористані боєприпаси до неї до органів Національної поліції України з подальшою можливістю набуття зброї у власність;цивільна особа, яка знайшла та задекларувала вогнепальну зброю набуває право власності на неї після спливу трьох місяців з дня здачі знайденої вогнепальної зброї для перевірки до органу Національної поліції України.

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