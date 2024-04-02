В Україну повернули 17-річного хлопця, якого примусово вивезли до росії

Команда Save Ukraine повернула на підконтрольну Україні територію 17-річного Микиту, якого окупанти після повномасштабного вторгнення вивезли в росію.

Про це повідомляє Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба, пише Українська правда.

«Микиту з окупованого Херсону незаконно та примусово вивезли до росії. Два роки він змушений був жити у ворожій країні, в чужому місті, навчатися у російській школі, де до українських дітей ставилися як до розумово відсталих, бо вони були нездатні засвоїти російську навчальну програму», – зазначив Кулеба.

«Дітям проводили «Разговоры о важном», навчали дітей військової справи та вчили розбирати й збирати автомат Калашнікова. Найбільше хлопця лякало те, що у 18 років, після так званої Юнармії, росіяни змусять його воювати проти Батьківщини», – розповів Кулеба.

Наразі хлопець з родиною у безпечному місці, під наглядом медиків та психологів.

Агентство Телевидения Новости