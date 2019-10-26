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В Золотом добровольцы находятся нелегально - ООС

В Золотом добровольцы находятся нелегально - ООС

Добровольцы, с которыми общался президент Владимир Зеленский в Золотом Луганской области, находятся в зоне операции Объединенных сил (ООС) с оружием нелегально.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В пресс-центре напомнили, что Зеленский, находясь в населенном пункте Золотое, сегодня пообщался с людьми в военной форме. Эти люди находились в частном доме и представились добровольцами.

Однако, сообщают в ООС, они не являются представителями каких-либо силовых ведомств или Вооруженных сил Украины (ВСУ), уполномоченных находиться и действовать в районе проведения операции Объединенных сил.

Кроме того, в законе про ООС четко определяются категории, которые могут находиться в районе ООС с оружием. В частности, люди, которые общались Зеленским, не относятся ни к одной из следующих категорий и находятся в Золотом с оружием нелегально, нарушая указанный закон, чему предоставляется должная правовая оценка.

 

Агентство Телевидения Новости

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