В Ізюмі ЗСУ знищили російський склад боєприпасів

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 16 травня. 82 доба війни.

На Слобожанському напрямку ворог посилює угруповання військ підрозділами спеціального призначення та протиповітряної оборони.

На Харківському напрямку основні зусилля противника зосереджуються на утриманні займаних позицій та недопущенні просування наших військ. Ворог намагався вести бойові дії в напрямку населеного пункту Тернова, успіху не мав.

На Слов’янському напрямку противник, силами підрозділів зі складу

20 загальновійськової армії, здійснює доукомплектування та поповнення втрат, намагається відновити наступ.

В результаті вогневого ураження Силами оборони ворожих складів, що розміщувались в місті Ізюм, знищено значний запас боєприпасів.

На Донецькому напрямку противник здійснював вогневе ураження підрозділів наших військ із мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та авіації.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости