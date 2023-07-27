Валківській територіальній громаді повернули майже 30 га землі вартістю понад 5 мільйонів

Суд задовольнив позов прокуратури про визнання незаконними наказів та договорів оренди та повернення земельних ділянок Валківській територіальній громаді.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

Встановлено, що на підставі наказів ГУ Держгеокадастру у 2018 році фермер отримав в оренду земельну ділянку площею майже 30 га та вартістю понад 5 млн грн. Однак передача цих земель в оренду порушує вимоги земельного законодавства.

Так, оскільки підприємець уже мав у користуванні сільськогосподарські землі, він не мав права на отримання додаткових ділянок без проведення земельних торгів.

Богодухівська окружна прокуратура Харківської області звернулась до суду з відповідним позовом до Господарського суду Харківської області, але в задоволенні позовної заяви було відмовлено.

Не погодившись з вказаним рішенням, обласна прокуратура оскаржила його в апеляційному порядку.

Постановою Східного апеляційного господарського суду рішення першої інстанції скасовано і позов задоволено, сільськогосподарські землі повернуто у відання територіальної громади. Наразі рішення набрало законної сили.

Агентство Телевидения Новости