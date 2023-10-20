Відновлювальні роботи у громадах Харківщини: триває відбудова 62 об’єктів

Про оперативну ситуацію в регіоні й зокрема про відновлювальні роботи у громадах, що постраждали внаслідок збройної агресії рф, начальник Харківської ОВА розповів під час брифінгу.

Олег Синєгубов повідомив, що цього року в області за кошти фонду ліквідації наслідків збройної агресії та обласного й місцевих бюджетів проводяться відновлювальні роботи на 62 об’єктах, загальна сума фінансування – 944,1 млн грн.

Серед них 48 проєктів – це відбудова житлових будинків, які було пошкоджено ворожими обстрілами, у Дергачівській, Балаклійській, Старосалтівській, Чугуївській, Лозівській, Роганській, Золочівській громадах.

Крім того, роботи з відновлення розпочато у 8 закладах охорони здоров’я. Це амбулаторії в Лісному, Руській Лозовій, Великих проходах, Малих Феськах, Старому Салтові та Черкаській Лозовій.

Триває також ремонт двох лікарень у Харкові – обласної дитячої та обласної травматологічної.

Стартували роботи і трьох закладах освіти – у Мерефі, Старому Салтові та Люботині. У планах – ще один заклад освіти в Чугуєві.

Також начальник ХОВА зауважив, що триває відновлення електропостачання на деокупованих територіях.

«До кінця року плануємо відновити електропостачання для близько 2000 абонентів на Липецькому, Дергачівському, Вовчанському та Ізюмському напрямках.

Однак є 1500 абонентів, яким ми наразі не можемо відновити, оскільки там дуже близько до лінії фронту або до кордону з рф. І коли наші енергетики виїжджають на місця, по ним ведуться прицільні ворожі обстріли з танків, мінометів, важкої артилерії тощо», – пояснив Олег Синєгубов.

Для всіх жителів Харківщини, які бажають покинути небезпечні або ще не відновлені території, пропонується безкоштовна евакуація з тимчасовим поселенням до гуртожитків вищої освіти.

Агентство Телевидения Новости