Велика Комишуваха Ізюмського району знову зі світлом

У Великій Комишувасі відновлено електропостачання – більшість споживачів – зі світлом.

Фахівці Барвінківського району електричних мереж (РЕМ) АТ «Харківобленерго» завершують ремонтні роботи у деокупованому селі Велика Комишуваха Ізюмського району, повідомляє Харківобленерго.

Як розповів начальник Барвінківського РЕМ Віталій Соколов, місцева електромережа також зазнала значних руйнувань: рівень пошкоджень – до 90%. Енергетики працюють тут з березня та майже без вихідних.

«Наразі нам вдалося повністю відновити високовольтну лінію, яка живить село. Її протяжність – 27 км.

Окрім того, на 80% відновлено лінії 0,4 кВ: старі перебиті дроти замінено на сучасний самонесучий ізольований провід. Також заживлено шість підстанцій Великої Комишувахи.

Це дало змогу під’єднати електрику 52 споживачам, що складає 85% населення села на цей момент», – зазначив Віталій Соколов.

За його словами, на завершення усіх робіт потрібно ще близько двох тижнів.

«Вже у вересні всі побутові споживачі у Великій Комишувасі будуть заживлені», – запевнив начальник Барвінківського РЕМ.

Агентство Телевидения Новости