Верещук: Україна впускатиме без паспортів депортованих в рф людей, головне – дійти до кордону

Україна пускатиме на свою територію навіть без документів тих своїх громадян, яких російська федерація примусово вивезла з Батьківщини, але їм вдалося виїхати звідти через іншу країну.

Про це віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук сказала в ефірі телемарафону, передає «Укрінформ».

«У нас є домовленість із прикордонниками: якщо українцям вдасться дійти до кордону з Україною, ми будемо пропускати і без паспортів, без документів, що посвідчують особу. Головне – знайти шлях, щоб повернутися додому. Подзвонити нам, ми допоможемо із квитками, допоможемо з паспортними документами», – сказала Верещук.

За її словами, нині є випадки, коли людям вдається вирватися із влаштованих росієї фільтраційних таборів, але не всі вони повертаються в Україну. Дехто їде в Естонію або Латвію, аби звідти повернутися додому.

«Ми зараз розробляємо маршрути, за якими курсуватимуть безкоштовні автобуси, маршрутні транспортні засоби, які будуть допомагати українцям без грошей. Фактично, без паспортів, бо їх немає, їх просто відбирають у цих фільтраційних таборах. Добиратися, намагатися дістатися до України, і вже тут далі продовжувати жити», – сказала представниця уряду.

Верещук днями провела нараду з представником Міжнародної організації з міграції в Україні Стівеном Роджерсом, під час якої сторони обговорили створення транспортного коридору з Латвії та Естонії для депортованих росією українців, яким вдається вибратися з рф на територію цих країн.

Віцепрем’єр-міністр нещодавно заявила про те, що росія примусово депортувала на свою територію 1 млн 200 тис. українських громадян.

Як повідомляв «Укрінформ», литовський парламент одноголосно визнав примусове вивезення громадян України в росію депортацією і закликав світову спільноту добиватися відповідальності за ці злочини.

Агентство Телевидения Новости