Війну реально закінчити вже цього року, — Олексій Резніков

За умов консолідації міжнародних зусиль і підсилення ЗСУ, армію «орків» можна здолати й завершити війну до кінця 2022-го року.

«Це не друга армія у світі. Ми називаємо їх «орки», — заявив Олексій Резніков, міністр оборони України, виступаючи на Міжнародному безпековому форумі GLOBSEC-2022.

Він застеріг тих, хто думає, що вдасться вгамувати апетит рашистів Україною.

«Наступними будуть Польща, країни Балтії, Словаччина та інші. Тому ми мусимо зупинити росію та стримувати у майбутньому», — попередив Міністр оборони України.

Що ж до прогнозованих термінів завершення війни, то міністр розповів про свої міркування:

«Росія продовжує докладати зусиль з окупації усієї нашої держави. Наразі неможливо передбачити, коли закінчиться війна, але мої оптимістичні прогнози, що це реально зробити ще цього року».

Крім того, він висловив позицію, що російські військові — це не регулярна цивілізована армія, а «вбивці, мародери та ґвалтівники».

Олексій Резніков оцінив рівень надання допомоги Україні як такий, що дозволяє лише стримувати агресора. Натомість Сили оборони України потребують більше щоб перейти в ефективний контрнаступ і відкинути російських загарбників за межі нашої держави, звільнити усі тимчасово окуповані території.

«На першому етапі ми хочемо підвищити наші спроможності. Далі — обговорити наше майбутнє сусідство з росією», — сказав очільник Міноборони.

Також, він звернув увагу, що НАТО намагається посилити східний фланг, у цій перспективі під час Саміту в Мадриді має бути прийнято оборонну стратегію на наступні 10 років.

«Я думаю, якщо ми говоримо про членство України в Альянсі де-факто, а не де-юре, це було б дуже хорошою ідеєю, щоб Україна була частиною цієї стратегії, адже ми є частиною східного флангу Європи, НАТО, ЄС. Це було б виграшною ситуацією для усіх. Тому що, нажаль, кремль не відлетить в космос на технологіях Ілона Маска», — додав Олексій Резніков.

Також, він пригадав, що правильним було рішення держав-членів НАТО прилучити Україну до Кіберцентру НАТО в Таллінні. Особливо це актуально в умовах збройної агресії росії.

Військовий експерт Валентин Бадрак у розмові з «Вечірнім Києвом» повідомив, що вже цього року може скластись така ситуація, що російська армія буде нездатна вести активні боєві дії. ЗСУ матимуть змогу розгромити сили противника за умов укомплектування важкою сучасною технікою.

Жоден експерт у світі сьогодні точно не скаже, коли закінчиться ця війна, вважає мер Києва Віталій Кличко.

Агентство Телевидения Новости