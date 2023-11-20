Вже понад 280 дітей евакуювали з Куп’янщини – Синєгубов

Обов’язкова евакуація в примусовий спосіб сімей із дітьми з небезпечних громад Куп’янського району вже на завершальному етапі.

Про це начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив 20 листопада в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Наразі вивезли понад 280 дітей із їх сім’ями. Працюватимемо, поки остання дитина з цього напрямку не буде у безпеці», – наголосив Олег Синєгубов.

Крім того, він зазначив, що в Харківській області продовжують формувати мобільні вогневі групи для боротьби з «Шахедами».

«Працюємо у цьому напрямку цілодобово. Чітко розуміємо, що наступила зима й опалювальний сезон триває за планом, але ворог буде цілити по критичній інфраструктурі, щоб дестабілізувати ситуацію.

Тому наразі формування мобільних вогневих груп для боротьби з «Шахедами» – один з пріоритетних напрямків роботи», – сказав начальник Харківської ОВА.

Також під час телемарафону Олег Синєгубов розповів про оперативну ситуацію в регіоні.

«Щодня тривають обстріли. Так, з реактивних систем залпового вогню у селі Юрченкове Чугуївського району було пошкоджено сільськогосподарську техніку та господарчі споруди.

Лише по Куп’янському району приблизно 10 населених пунктів знову було обстріляно. Зокрема, ворог наніс 2 удари керованими авіабомбами по селу Подоли.

За добу наші воїни відбили 7 великих потужних штурмових атак. Жодного метра землі не здали ворогові, той з великими втратами змушений був відійти», – прокоментував начальник ХОВА.

Агентство Телевидения Новости