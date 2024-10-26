Внаслідок обстрілів росіян загинула жінка: поліція Харківщини документує злочини рф

61-річна цивільна жінка, мешканка селища Борова загинула під час обстрілу РСЗВ.

Внаслідок злочинних дій росіян в населеному пункті пошкоджено шість приватних будинків, повідомляє поліція Харківської області.

Потерпає від постійних атак російських військових місто Куп’янськ. Ворог завдає ударів дронами, артилерією, авіабомбами. 25 жовтня на території одного з приватних підприємств виявлено два нерозірваних баражуючих боєприпаси ПГ-7Л на базі FPV-дрону. В приватному секторі пошкоджено газопровід, горів житловий будинок. Інформація про постраждалих не надходила.

В селі Гур’їв Козачок Золочівської громади внаслідок влучання FPV-дрона вщент знищено приватний будинок.

Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф і в яких оголошена обов’язкова евакуація.

25 жовтня під час евакуаційних заходів силами поліції вивезено 66 місцевих мешканців:Куп’янський район – 59Чугуївський район – 7.

У поліції нагадують, – всі, хто бажає виїхати з небезпечних районів, можуть звернутися до поліції за телефоном 102.

Агентство Телевидения Новости