Внаслідок обстрілів росіян загинула жінка: поліція Харківщини документує злочини рф
61-річна цивільна жінка, мешканка селища Борова загинула під час обстрілу РСЗВ.
Внаслідок злочинних дій росіян в населеному пункті пошкоджено шість приватних будинків, повідомляє поліція Харківської області.
Потерпає від постійних атак російських військових місто Куп’янськ. Ворог завдає ударів дронами, артилерією, авіабомбами. 25 жовтня на території одного з приватних підприємств виявлено два нерозірваних баражуючих боєприпаси ПГ-7Л на базі FPV-дрону. В приватному секторі пошкоджено газопровід, горів житловий будинок. Інформація про постраждалих не надходила.
В селі Гур’їв Козачок Золочівської громади внаслідок влучання FPV-дрона вщент знищено приватний будинок.
Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф і в яких оголошена обов’язкова евакуація.
25 жовтня під час евакуаційних заходів силами поліції вивезено 66 місцевих мешканців:Куп’янський район – 59Чугуївський район – 7.
У поліції нагадують, – всі, хто бажає виїхати з небезпечних районів, можуть звернутися до поліції за телефоном 102.