Война Путина с Украиной выжимает российский бюджет, пишет The Atlantic Council (https://www.atlanticcouncil.org/blogs/econographics/global-sanctions-dashboard-how-sanctions-will-further-squeeze-the-russian-economy-in-2023/)

Даже при высоких ценах на энергоносители, вторжение заставляет РФ тратить гораздо больше, чем она получает. Дефицит бюджета в 2022 составил $47 млрд.

В 2023 дефицит бюджета РФ может оказаться выше, чем ожидает Кремль. Дефицит бюджета в 2023 должен составить 2% от ВВП (при цене нефти Urals в $70 за баррель). Но, если ограничение цен на нефть снизит цены до $60, а расходы останутся прежними, то дефицит приблизится к 4,5%.

Чтобы компенсировать дефицит и финансировать войну, Москве придется перенаправлять средства. В 2022 дополнительные доходы бюджета поступили от Фонда благосостояния, Газпрома и выпуска крупнейших в истории федеральных кредитных обязательств. Однако в 2023, когда ЕС отказывается от российского газа, у Газпрома будет меньше доходов. Между тем, изъятие денег из Фонда благосостояния лишает РФ запаса на черный день и ведёт к сокращению финансирования школ и больниц.

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Джерело: https://t.me/c/1226880919/10474

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