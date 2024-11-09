Володимир Тимошко пішов з посади начальника поліції Харківської області

Володимир Тимошко уходить з посади начальника ГУ Національної поліції Харківської області, але залишається в системі Національної поліції України.

Про це повідомив Начальник ГУ НП в Харківській області Володимир Тимошко.

«Від сьогодні я обіймаю іншу посаду в системі Національної поліції України. Мені не соромно за жодну хвилину роботи, за жоден день війни й жодне прийняте рішення. Мав честь очолювати найкращий у світі колектив поліції. І цим пишаюсь», – написав Тимошко у Телеграм.

«Дякую керівництву Держави, МВС, НПУ за те що довірили виконання Наказу захищати Харків саме мені, що підтримували й допомагали», – зазначив Тимошко.

Агентство Телевидения Новости