Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:07
Просмотров: 136

Володимир Тимошко пішов з посади начальника поліції Харківської області

Володимир Тимошко пішов з посади начальника поліції Харківської області

Володимир Тимошко уходить з посади начальника ГУ Національної поліції Харківської області, але залишається в системі Національної поліції України.

Про це повідомив Начальник ГУ НП в Харківській області Володимир Тимошко.

«Від сьогодні я обіймаю іншу посаду в системі Національної поліції України. Мені не соромно за жодну хвилину роботи, за жоден день війни й жодне прийняте рішення. Мав честь очолювати найкращий у світі колектив поліції. І цим пишаюсь», – написав Тимошко у Телеграм.

«Дякую керівництву Держави, МВС, НПУ за те що довірили виконання Наказу захищати Харків саме мені, що підтримували й допомагали», – зазначив Тимошко.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 