Євросоюз затвердив нові санкції проти РФ

Країни Європейського союзу погодили новий пакет обмежувальних заходів проти Росії, до якого увійшла заборона на імпорт російського золота.

Про це повідомила у Twitter президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, пише “Європейська правда”.

“Держави-члени погодилися на наші посилені та продовжені санкції ЄС проти Кремля. Я вітаю це. Це посилає сильний сигнал Москві: ми підтримуватимемо високий тиск стільки, скільки буде потрібно”, – йдеться у повідомленні.

15 липня Єврокомісія схвалила спільну пропозицію щодо сьомого пакета санкцій проти РФ, нові обмеження передбачають часткову заборону ввезення російського золота та більший контроль за експортом подвійного використання та передових технологій.

У межах нового пакету санкцій Європейський Союз планує додати до санкційного переліку першого віцепрем’єр-міністра Росії Андрєя Белоусова, мера Москви Сєргєя Собяніна та двох російських акторів, а також запровадити додаткові санкції проти найбільшого банку Росії – “Сбербанку”.

Євросоюз вже ухвалив шість пакетів санкцій проти Росії через те, що вона свідомо порушила міжнародне право, коли розпочала вторгнення до України.

Агентство Телевидения Новости