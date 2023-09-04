Візит міністра МВС на Харківщину: підсумки

Сьогодні, 4 вересня, Харківщину відвідав Міністр внутрішніх справ України.

Про це Ігор Клименко написав у своєму офіційному тг-каналі.

«Сьогодні плідно попрацювали на Харківщині. Провів низку зустрічей. Під час наради із головою Харківської ОВА Олегом Синєгубовим обговорили питання реконструкції та будівництва укриттів. Особливо в навчальних закладах. Підкреслив, що під час проведення підготовчих робіт необхідно врахувати нові державні будівельні норми», – йдеться у повідомленні.

Протидія злочинності, розгортання Пунктів незламності, розмінування – у фокусі уваги всі теми, які впливають на безпеку мешканців Харківщини, зазначив міністр.

Також Ігор Клименко оглянув Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України. За підрахунками фахівців, 40% території Харківської області є потенційно небезпечною. За час проведення розмінування лише піротехніками ДСНС знешкоджено понад 76,5 тисяч вибухонебезпечних предметів.

«І хоча попереду ще багато викликів, я переконаний, що не буде неможливих завдань. Бо люди Харківщини вже багато разів доводили, що об’єднані – означає незламні».

Агентство Телевидения Новости