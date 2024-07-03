У Чехії запустили виробництво розвідувальних та ударних БПЛА для України

UAC запустила у Чехії серійне виробництво розвідувальних БПЛА Leleka-LR та ударних дронів «Булава» для потреб української армії.

Про це повідомляє E15, пише УНІАН.

«У листопаді ми почали пробну експлуатацію, у квітні – серійне виробництво. Це буквально військове виробництво, наш ексклюзивний замовник – українська армія», – говорить виконавчий директор компанії Павло Булант.

Зазначимо, що UAC – це філія української компанії DEVIRO, котра розробляє безпілотні апарати військового призначення починаючи з 2014-го.

Повідомляється, що серійне виробництво розгорнуте в Коліні – місті в Центральночеському краї Чеської Республіки. Зараз на виробництві працює близько 80 працівників, більша частина з яких є українцями. Загалом планується поставки на рівні ста розвідувальних та ударних БПЛА на рік.

Серед іншого на потужностях компанії збирають материнські плати, електронні блоки та оптичні модулі.

«Ми практично повністю автономні, маємо мінімум субпідрядників. Ми купуємо у них, наприклад, електродвигуни та двигуни внутрішнього згоряння для безпілотників», – каже Павло Булант.

Виготовлені Leleka-LR та ударні «Булави» зберігають розібраними у спеціальних транспортних контейнерах.

Раніше повідомлялось, що радіус польоту Leleka-LR складає 90 км. Час польоту – 4 години.

Агентство Телевидения Новости