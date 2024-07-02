У Чугуєві встановлюють додаткові когенераційні системи, які забезпечать теплом 75% міста

На Харківщині частину жителів міста Чугуїв забезпечують теплом кілька когенераційних установок, які надійшли від Чеської Республіки в межах підписаного меморандуму про співпрацю.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Наразі у Чугуївській громаді функціонує дві когенераційні установки потужністю 200 кВт кожна. Лише завдяки одній з таких систем впродовж минулого опалювального сезону вдалося забезпечити теплом дев’ять будівель лікарні, два заклади освіти, чотири будівлі бюджетних установ та 10 багатоквартирних житлових будинків.

«Завдяки наданому сучасному обладнанню відбувається децентралізація системи опалення і виробництва електроенергії, сьогодні це має вкрай важливе значення», – сказав начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як повідомила очільниця Чугуївської МВА Галина Мінаєва, наразі до Чугуєва доставили ще чотири когенераційні системи, тривають роботи щодо їх монтажу та приведення до готовності перед майбутнім опалювальним сезоном.

«Завдяки сучасному обладнанню 75% жителів Чугуївської громади будуть з теплом», – зазначила Мінаєва.

Агентство Телевидения Новости