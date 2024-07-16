У двох районах Харківщини відновили електропостачання після обстрілів

За минулу добу енергетики Харківщини відновили електропостачання для понад 8 тисяч споживачів, знеструмлених внаслідок обстрілів.

Про це повідомляє АТ «Харківобленерго».

Світло з’явилося в оселях жителів населених пунктів у зоні обслуговування Дергачівського, а також Куп’янського районів електричних мереж.

«Відновлювати електропостачання після обстрілів – вже рутина для працівників багатьох підрозділів обленерго. Іноді працювати доводиться там, де ще декілька хвилин тому літав ворожий безпілотник або впала керована авіабомба», – зазначили у товаристві.

Агентство Телевидения Новости