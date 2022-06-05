У ФСБ визнали, що російська пропаганда програє війну

У Федеральній службі безпеки Російської Федерації визнали, що роспропаганда недостатньо впливає на людей і програє інформаційну війну.

Для “правильного зомбування” спецслужби навіть створили план дій для пропаганди на окупованих територіях, який врешті зазнав поразки, повідомляє Центр протидії дезінформації у Telegram.

Зокрема, пропагандисти прописали такі правила:

1. Використання образу “ввічливих людей” 2014 року (відео, фото з врятованими тваринами, фото з ветеранами, які плачуть від щастя возз’єднання тощо).

2. Відео солдат, які несуть людям мир (у вигляді нових підручників в школи, медичного обладнання тощо).

3. Відео спільних дій російських і “правильних” українських солдат проти українських “нацистів і бандерівців”.

4. Багаточисельні звернення українських і російських ветеранів з проханням зупинити нацизм в Україні і не допустити його в росії та в світі.

5. “Робота” з людьми, які за специфікою своєї діяльності контактують з великою кількістю людей – викладачами, водіями таксі, працівниками сфери обслуговування тощо.

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Агентство Телевидения Новости