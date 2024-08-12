У Харкові комунальники ліквідували два пошкодження на магістральному водогоні

За два вихідні дні у Харкові бригади комплексу «Харківводопостачання» ліквідували 28 аварій. Також фахівці капітально відремонтували 23 оглядові колодязі та сім водорозбірних колонок.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

Зокрема, в Шевченківському районі бригади усунули пошкодження на проспектах Людвіга Свободи та Перемоги, а також на вулицях Аграрній та Станіслава Партали.

«Найсерйозніша аварія сталася на вулиці Аграрній. Там довелося мати справу одночасно з двома пошкодженнями на магістралі діаметром 200 мм. Після ремонту територію впорядкували», – розповів провідний інженер районної служби Юрій Грищенко.

Сьогодні фахівці комплексу «Харківводопостачання» проводять відновлювальні роботи на десяти аварійних ділянках трубопроводів.

Агентство Телевидения Новости