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У Харкові комунальники встановлюють Санта Клауса на пл. Свободи
Працівники СКП «Харківзеленбуд» і Центрального парку встановлюють казкового Санту на сухому фонтані на пл. Свободи.
Про це повідомляє Харківська міськрада.
Раніше внаслідок обстрілу інсталяція була пошкоджена – Санта залишився без руки, голови та з розбитою ілюмінацією. Однак комунальники все полагодили, і зараз його вигляд майже не відрізняється від довоєнного.
Втім, цього року казковий персонаж буде статичним, бо механізм, який приводив композицію до руху, поки що відновити не вдалося.