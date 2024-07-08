У Харкові комунальники усувають наслідки нічного обстрілу

В Основ’янському районі комунальники усувають наслідки нічного обстрілу приватного сектору.

Про це повідомляє міськрада.

Працівники комунальних підприємств прибирають уламки, вивозять сміття, закривають вибиті вікна. Крім того, фахівці КП «Міськсвітло» та АТ «Харківобленерго» відновлюють електропостачання.

Також на місці події працюють представники адміністрації району, які з’ясовують нагальні потреби мешканців пошкоджених будинків.

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