У Харкові Координаційний штаб з питань поводження з полоненими за три місяці обробив понад 1200 звернень

За час роботи фахівцям регіонального Координаційного штабу з питань поводження з полоненими (КШВПП) вдалося повернути з ворожого полону 16 цивільних громадян та військовослужбовців.

Як розповів заступник начальника ХОВА Роман Семенуха, регіональний Центр поширює свою діяльність на Харківську, Полтавську, Луганську, Донецьку, Запорізьку і Дніпропетровську області та працює за принципом «єдиного вікна».

«Від дати створення Координаційного штабу до України з ворожого полону вдалося повернути понад 2200 українських громадян та військовослужбовців. З кінця грудня, коли за сприяння Олега Синєгубова та народних депутатів у Харкові було відкрито Східний регіональний КШВПП, до фахівців Центру надійшло понад 2000 звернень, за якими відкрили понад 1200 облікових справ. І найголовніше – за цей час із російського полону вдалося повернути 16 військовослужбовців та цивільних людей», – розповів Роман Семенуха.

За словами керівника Східного центру Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Сергія Чебишева, в установі працюють висококваліфіковані консультанти, військові та представники силових і правоохоронних відомств, які можуть напряму звертатися до баз даних різних організацій та оперативно встановлювати інформацію щодо розшукуваної особи.

«Завдяки чіткій і злагодженій роботі Центру ми ефективно відповідаємо на 95% запитів від громадян. На жаль, ми не можемо гарантувати, що стовідсотково звільнимо людину з ворожого полону, але робимо все можливе для цього», – зазначив Сергій Чебишев.

Працівники установи також займаються наданням юридичної допомоги родичам полонених та зниклих безвісти, аби кожна родина українського захисника і захисниці отримала повний обсяг пільг і виплат, передбачених державою.

«Є три категорії родин, які до нас звертаються. Перша – безвісти зниклі; друга – полонені; третя, на жаль, стосується родин загиблих бійців. Окремо виділив би четверту категорію – це звільнені. Щодо всіх запитів щодня надаємо консультації та правову допомогу з реалізації прав як на реабілітацію, отримання пільг, так і грошового забезпечення», – розповів прикомандирований до Центру військовослужбовець ЗСУ, а донедавна адвокат Андрій Поліканов.

Він зауважив, що родини, які звертаються до Центру, отримують усі необхідні консультації безкоштовно. Звернутися до Консультаційного центру Східного регіону Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими можна за телефоном 0 800 300 176 або на e-mail: koord.center.kharkiv@gmail.com.

Агентство Телевидения Новости