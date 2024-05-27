У Харкові координаторка системи ООН відвідала місця ударів рф

26 травня координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун побувала в Харкові.

Міський голова Ігор Терехов та Деніз Браун відвідали місця, по яких ворог завдав ударів 25 травня, – будівельний гіпермаркет та центральну частину міста, повідомляє міськрада.

Вони вшанували пам’ять загиблих внаслідок обстрілів та поклали на місці вчорашньої трагедії квіти.

Деніз Браун висловила співчуття сім’ям харків’ян, які постраждали внаслідок терористичної атаки.

«Це повністю порушує міжнародне законодавче гуманітарне право. Люди, які були вчора в цьому гіпермаркеті, не мали жодного відношення до війни. Нам потрібно захистити мирне населення України», – зазначила Деніз Браун та запевнила у подальшій гуманітарній підтримці мешканців міста.

Своєю чергою Ігор Терехов підкреслив, що захистити Харків від подібних терористичних атак з боку рф можуть лише найсучасніші системи протиповітряної оборони.

«Найголовніше – закрити небо над Харковом. Якщо ми не матимемо найсучаснішої ППО, такі трагедії повторюватимуться. Я розраховую, що Деніз Браун донесе до всіх наших міжнародних партнерів, що Харків потребує захисту», – наголосив Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости