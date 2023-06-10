У Харкові можливо відкриються укриття за концепцію «розумного міста»

Представники IT Cluster, 9 червня, презентували Харківському міському голові Ігорю Терехову проєкт «Смарт сіті».

Очільник міста обговорив з айтівцями практики «розумного міста», які можуть бути втілені під час відбудови Харкова. Зокрема, йшлося про можливість дистанційного відкриття укриттів, створення віртуальних туристичних локацій та міського навігаційного додатку для смартфону, а також будівництво нового інноваційного університету.«Моє завдання – зробити так, щоб у максимально стислий термін наше місто стало відкритим та прозорим. На це зараз спрямовані всі наші кроки, і смарт-управління у відбудові міста – наш перший пріоритет. І краще починати вже сьогодні. Новий університет міг би стати потужним іміджевим поштовхом для Харкова», – підкреслив Ігор Терехов.Своєю чергою співзасновник компанії «Sigma Software Group» Валерій Красовський зазначив, що Харкову не вистачає сучасних вишів, і запропонував внести проєкт з його будівництва до Генерального плану розвитку міста.«Було б круто збудувати в Харкові новий університет з кампусами та електронними навчальними системами. Це привабило б багатьох студентів», – зазначив Валерій Красовський.

Агентство Телевидения Новости