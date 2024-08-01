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У Харкові на Салтівці відновлюють пошкоджену обстрілами багатоповерхівку
У пошкодженій обстрілами багатоповерхівці на вулиці Героїв Праці у Харкові виконують капітальний ремонт покрівлі загальною площею 1,2 тис. кв. м.
Про це повідомили в Харківській міській раді.
Замість демонтованого пошкодженого покриття вже готуються покласти новий руберойд. Крім того, будуть відновлені парапети, вентиляційні канали тощо.
Також фахівці встановлюють нові металопластикові вікна. У квартирах та місцях загального користування вони замінять 40 одиниць.
Завершити всі роботи будівельники планують до кінця серпня.