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У Харкові не повідомлятимуть про пересування міського транспорту через інтернет задля безпеки
У Харкові з метою безперебійного функціонування об’єктів критичної інфраструктури міського електротранспорту в умовах воєнного стану та запобіганню виникнення надзвичайних ситуацій в регіоні, КП «Харківський метрополітен» припиняє транслювання відомостей про розміщення та пересування міського транспорту в мережі Інтернет.
Про це повідомляє КП «Харківський метрополітен».
Це означає, що відслідковування місця знаходження рухомого складу пасажирського транспорту в режимі реального часу, стане недоступним.
Про відновлення вказаної функції буде повідомлено додатково.