У Харкові новий тимчасовий керівник СБУ

Полковник Андрій Дармограй призначений тимчасово виконуючим обов’язки голови Усправління СБУ в Харківській області.

За нашою інформацією, він приступив до виконання обов’язків одразу після того, як президент Володимир Зеленський звільнив Романа Дудіна.

На сесії Харьковської обласної ради, яка відбувалася онлайн 2 липня, т.в.о. начальника УСБУ представила голова облради Тетяна Єгорова-Луценко.

Андрій Дармограй полковник, служив у харківському УСБУ.

“На сьогоднішній день дійсно на мене покладено тимчасове виконання обов’язків начальника Управління Служби безпеки України в Харківській області. Колектив і Управління Служби безпеки України продовжує виконувати свої обов’язки й покладені завдання в межах компетенції Служби безпеки України, здатні виконувати будь-які завдання будь-якої складності”, – сказав т. в. о. начальника УСБУ.

Нагадаємо, Володимир Зеленський звільнив Романа Дудіна в день приїзду до Харкова 29 травня, указ про це з’явився 30 травня. За словами глави держави, начальник СБУ у Харківській області Роман Дудін не працював на захист міста з перших днів російської війни.

“Я приїхав, розібрався, звільнив голову Служби безпеки України в області за те, що не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав лише про себе особисто. Які мотиви – правоохоронці з’ясують”, – розповів глава держави.

Агентство Телевидения Новости