У Харкові повернули іграшки до пам’ятника загиблим від російської агресії дітям

Сьогодні співробітники Центрального парку виклали іграшки до пам’ятника дітям, що загинули від рашистської агресії. Наприкінці минулого року їх зібрали, щоб почистити від бруду та висушити.

Про це повідомляє пресслужба Центрального парку культури та відпочинку Харкова.

«Всю зиму пухнасті ведмедики, цуценята та інші ляльки зберігалися в Центральному парку. І от, коли стало тепло, іграшки, що харків’яни принесли маленьким янголам, повернулися на своє місце», – йдеться в повідомленні.

За даними Харківської обласної прокуратури, з початку повномасштабного вторгнення у Харкові та області внаслідок скоєних військовими рф воєнних злочинів загинули 90 дітей та 283 зазнали поранень.

Агентство Телевидения Новости