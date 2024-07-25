Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:42
Просмотров: 125

У Харкові працюють над диференційованою системою повітряних тривог

У Харкові працюють над диференційованою системою повітряних тривог

Проєкт диференційованої системи оповіщення про повітряні тривоги планують реалізувати в Харкові восени.

Про це сьогодні, 25 липня, в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, це рішення є дуже важливим для Харкова, бо з впровадженням нової системи банківські установи, торговельні центри зможуть працювати повноцінно.

«Ми вибудовуємо все так, щоб люди розуміли, коли є загроза саме для міста, і могли ховатися в підземні укриття. Користуючись нагодою, хочу звернутися до харків’ян з проханням бути обережними й не ігнорувати сигнали повітряної тривоги», – зазначив мер.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 