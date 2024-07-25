У Харкові працюють над диференційованою системою повітряних тривог

Проєкт диференційованої системи оповіщення про повітряні тривоги планують реалізувати в Харкові восени.

Про це сьогодні, 25 липня, в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, це рішення є дуже важливим для Харкова, бо з впровадженням нової системи банківські установи, торговельні центри зможуть працювати повноцінно.

«Ми вибудовуємо все так, щоб люди розуміли, коли є загроза саме для міста, і могли ховатися в підземні укриття. Користуючись нагодою, хочу звернутися до харків’ян з проханням бути обережними й не ігнорувати сигнали повітряної тривоги», – зазначив мер.

Агентство Телевидения Новости