У Харкові працюють пункти «Допоможи ближньому»

У пунктах «Допоможи ближньому», які функціонують у терцентрах надання соціальних послуг Харкова, громадяни можуть отримати речі, предмети побуту та інше.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Також там можна скористатися послугами перукаря та отримати консультації з соціальних питань.

Як повідомили в Департаменті соціальної політики, допомогу надають громадянам, які опинилися у складних життєвих обставинах, зокрема, людям похилого віку, особам з інвалідністю, ВПО, евакуйованим з прикордонних територій.

Отримати допомогу або поповнити запаси пунктів «Допоможи ближньому» можна в терцентрах усіх районів міста з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 15:00 (перерва – з 12:00 до 13:00).

Агентство Телевидения Новости