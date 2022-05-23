У Харкові презентували поштову марку «Русскій воєнний корабль…всьо!»

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов взяв участь у презентації нової поштової марки, присвяченої боротьбі України з російськими окупантами.

Про це повідомили в пресслужбі ХОВА.

За його словами, символічно, що марку випустили на 40-й день знищення крейсеру «Москва» та в День морської піхоти України.

“Вже зранку — черги на десятки метрів. Те, яким шаленим попитом користуються ці марки, вчергове показує ставлення українців до російської агресії та підтримку наших захисників”, — зазначив Олег Синєгубов.

Він також підкреслив, що піхотинці неодноразово доводили свою мужність, вірність та високу майстерність на полі бою.

“Дякую усім морським піхотинцям за службу Україні! Разом ми обов’язково відправимо усіх окупантів курсом воєнного російського корабля”, — сказав голова обласної військової адміністрації.

До речі, випуск нової марки викликав реальний ажіотаж по всій країні: у Львові та Київі утворилися багатометрові черги, співробітники Головпоштамту навіть не могли потрапити на роботу.

Агентство Телевидения Новости