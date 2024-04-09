У Харкові приводять до ладу мінікопії міста навколо фонтану закоханих
Працівники СКП «Харківзеленбуд» приводять до ладу «Сім чудес Харкова» на площі Архітекторів.
Про це повідомляє Харківська міськрада.
Комунальники розбирають та чистять скляні куби з бронескла, під якими зберігаються мініатюрні пам’ятки Харкова, а також реставрують самі мінікопії міста (через перепади температур на деяких з них відшарувалася фарба та з’явилися тріщини).
Сьогодні в роботі фахівців СКП – копія пам’ятника Т. Г. Шевченку. Провести реставрацію усіх елементів композиції комунальники планують за тиждень, наголошують у міськраді.
Крім того, працівники СКП «Харківзеленбуд» підготують до запуску Фонтан закоханих.