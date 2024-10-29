У Харкові після обстрілу багатоповерхівки відновлюють газопостачання
Фахівці «Газмережі» ліквідували витоки газу на пошкоджених газопроводах.
Про це повідомляє Харківська міська філія «Газмережі».
Станом на 28 жовтня частково вдалося повернути газ до постраждалого багатоповерхового будинку.
Роботи з відновлення тривали в кілька етапів, оскільки продовжувався розбір завалів. Сьогодні повернуть газ до решти вцілілих осель, зазначають газовики.
Газопостачання повертають до осель після детального обстеження системи газопостачання на щільність та герметичність з дотриманням правил безпеки.
Також тривають роботи на місцях сьогоднішніх нічних обстрілів.