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У Харкові ремонтують будинок на Салтівці, пошкоджений прямим влучанням російської ракети

У Харкові ремонтують будинок на Салтівці, пошкоджений прямим влучанням російської ракети

У житловому будинку на вулиці Владислава Зубенка в Харкові, який був пошкоджених ворожими обстрілами, тривають будівельно-відновлювальні роботи. 

Про це повідомили в Харківській міській раді.

У 2022 році внаслідок прямого влучання ракети в будинок була повністю знищена покрівля над під’їздом, зруйновані сходові марші, майданчики, а також зовнішні панелі на трьох поверхах.

Як повідомили в Департаменті з благоустрою, відновлення та реконструкції, фахівці будівельної підрядної організації демонтували пошкоджені залізобетонні конструкції. Крім того, вони завершують ремонт сходових маршів і майданчиків. Після цього будівельники почнуть роботи з відновлення покрівлі.

Агентство Телевидения Новости

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