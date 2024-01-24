У Харкові тривають ремонти на пошкоджених обстрілами об’єктах водоканалу

Бригади КП «Харківводоканал» продовжують відновлювальні заходи на об’єктах водопостачання та водовідведення, які були пошкоджені ракетним обстрілом Київського району.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

Ремонтники переклали 12 м каналізаційного колектору на одній з трьох локацій, де проводяться роботи. На цій же ділянці спеціалісти комплексу «Харківводовідведення» замінили 5 м зовнішніх мереж та відновили подачу води в повному обсязі.

Аварійники Київського району продовжують ремонт водоводу у приватному секторі. Як повідомив начальник районної служби Віталій Чупандін, там слід замінити 16 м пошкодженого трубопроводу.Начальник управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем комплексу «Харківводовідведення» Валерій Харлан розповів, що водопостачання не відновили лише в одному будинку, який зазнав значних руйнувань після обстрілу.«Щоб уберегти комунікації від розморожування, систему подачі води відключили у 12 будинках, де були вибиті вікна та відключене опалення. Після відновлення теплоподачі та утеплення віконних контурів наші майстри оперативно підключили внутрішньобудинкові мережі», – зазначив Валерій Харлан.

Агентство Телевидения Новости