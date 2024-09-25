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У Харкові в пошкодженому будинку на вулиці Метробудівників комунальники відновили водопостачання

У Харкові в пошкодженому будинку на вулиці Метробудівників комунальники відновили водопостачання

Бригади КП «Харківводоканал» оперативно вжили необхідних заходів у пошкодженому внаслідок авіаудару будинку на вул. Метробудівників у Київському районі.

Про це повідомляє міськрада.

Як розказав сьогодні, 25 вересня, начальник управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем комплексу «Харківводовідведення» Валерій Харлан, отримавши доступ до внутрішньобудинкових комунікацій після обстрілу, ремонтники одразу відключили подачу води в багатоповерхівці.

«Далі був проведений огляд технічного стану всіх внутрішньобудинкових систем, під час якого з’ясувалося, що наші комунікації в шести під’їздах з восьми не постраждали. Водопостачання в них було відновлене, а у двох найбільш пошкоджених під’їздах, мешканців яких евакуювали, вода відсутня», – повідомив Валерій Харлан.

Агентство Телевидения Новости

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