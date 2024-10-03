У Харкові відновлюють газопостачання до постраждалого будинку

Унаслідок нічного обстрілу Харкова було пошкоджено багатоповерховий будинок.

Про це повідомляє Харківська міська філія «Газмережі».

Для безпеки мешканців будинку фахівці аварійно-диспетчерської служби тимчасово припинили газопостачання до 5 під’їздів.

Після чого провели детальне обстеження усієї газової системи дому, а також прилеглих газових мереж на наявність витоків газу та пошкоджень.

Пошкоджень газових мереж при обстеженні виявлено не було, тому наразі фахівці проводять роботи з відновлення газопостачання до вцілілих під’їздів.

Агентство Телевидения Новости