У Харкові у Немишлянському районі перекладають водоводи

Ремонтники служби зовнішніх водопровідних мереж комплексу «Харківводопостачання» міняють 300 м водоводу на вул. Каденюка.

Про це повідомляє міськрада.

Як розказав начальник районної служби Павло Гладков, цей трубопровід забезпечує водою мешканців Немишлянського та Слобідського районів. Роботи проводяться без відключення водопостачання.

«Ремонт плануємо завершити до кінця місяця, після чого проведемо благоустрій території. Оновлений трубопровід посилить інші водоводи та мінімізує відсутність води у споживачів при виникненні різних позаштатних ситуацій. Перекладання цієї аварійної та зношеної ділянки магістралі також значно покращить якість води», – зазначив Павло Гладков.

За його словами, одночасно фахівці капітально ремонтують оглядові колодязі зі встановленням сучасної запірної арматури.

Загалом з початку року в Немишлянському районі вже замінили 300 м водоводів та встановили 69 нових протипожежних гідрантів. Бригади також усунули 250 аварійних ситуацій на зовнішніх водоводах та відремонтували 220 оглядових колодязів.

Агентство Телевидения Новости