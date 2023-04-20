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У Харкові усунули 14 аварій на водоводах

У Харкові усунули 14 аварій на водоводах

Бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» сьогодні, 20 квітня, почали усунення 14 аварійних ситуацій на водоводах.

Зокрема, у Холодногірському районі ремонтники проводять комплекс відновлювальних заходів на трубопроводі діаметром 500 мм на вул. Алуштинській, який забезпечує подачу води в Залютине.

«Ремонт іде за графіком, тому впораємося з завданням у встановлені терміни», – повідомив начальник районної служби Олександр Сірко.

Напередодні ремонтні бригади підприємства усунули п’ять аварій на мережах холодного водопостачання.

Джерело: Харківська міськрада

Агентство Телевидения Новости

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