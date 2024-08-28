У Харкові запустили чат-бот, через який можна повідомити про корупцію

Харків’яни можуть повідомити про порушення доброчесної поведінки муніципальних працівників через чат-бот «Прозорий Харків».

Про це повідомляє міськрада.

Як розказали в Департаменті цифрової трансформації, новостворений ресурс є важливим інструментом для взаємодії мешканців міста з міським головою щодо питань, пов’язаних з недоброчесною поведінкою працівників виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств, установ, закладів та організацій, які підпорядковуються Харківській міській раді.

Користувачі можуть повідомити про порушення анонімно або залишити свої контактні дані для зворотнього зв’язку. У разі вибору персоніфікованого повідомлення вони отримають інформацію про результати розгляду звернення в Telegram або на електронну пошту.

Як повідомила директор Департаменту цифрової трансформації Галина Литвинець, також користувачі мають можливість перевірити статус розгляду повідомлення (отримано, обробляється, розглянуто або надано відповідь). Загальний термін розгляду – до 10 робочих днів з моменту отримання даної інформації.

«Ми віримо, що цей інструмент значно посилить залученість громадян у процеси управління містом та допоможе забезпечити ефективніший контроль за діяльністю міських службовців», – зазначила Галина Литвинець.

Приєднатися до чат-боту «Прозорий Харків» можна за посиланням.

Детальніше з функціоналом і можливостями сервісу можна ознайомитися в розділі «Найчастіші запитання».

Агентство Телевидения Новости